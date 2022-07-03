Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что прибыл в Украину засвидетельствовать солидарность с украинским народом.

Международный олимпийский комитет втрое увеличит финансовую поддержку украинских спортсменов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Киеве на совместной пресс-конференции заявили президент Украины Владимир Зеленский и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Сегодня господин президент (МОК - УНИАН) сообщил о выделении нового пакета поддержки для украинских наших олимпийцев. Мы очень ценим это и очень благодарны. Я благодарен вам, господин президент, за инициативу провести специальную донорскую конференцию под эгидой Международного олимпийского комитета ради восстановления спортивной инфраструктуры в Украине", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Бах заявил, что прибыл в Украину засвидетельствовать солидарность с украинским народом и, в частности, украинскому олимпийскому сообществу.

Он добавил, что сегодня поговорил с украинскими спортсменами и тренерами, и заверил, что украинские атлеты не остались одни. "Мы выступаем на их стороне, и что мы в наших мыслях и сердцем с ними, и что нашими делами мы поддерживаем их таким образом, чтобы в 2024 году на летних олимпийских играх в Париже и в 2026 на зимних олимпийских играх в Милане и Кортина мы могли увидеть их сильными, гордыми и успешными", - подчеркнул Бах.

По его словам, украинский флаг должен высоко подниматься во время этих олимпийских игр и квалификационных отборов перед проведением Олимпиады.

Как заявил Бах, с этой целью Международный олимпийский комитет утроит финансирование спортивной деятельности в Украине с 2,5 млн долларов до 7,5 млн долларов.

Он сказал, что президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка продолжит координировать усилия широкого олимпийского движения в мире в солидарность с Украиной.

Кроме того, Бах заявил, что рассматривается просьба Зеленского оказать помощь в восстановлении объектов спортивной инфраструктуры в Украине.

Президент МОК добавил, что речь идет о двух мероприятиях: конференции доноров в Лугано (Швейцарии), которая состоится на следующей неделе, и о конференции доноров олимпийского движения, которую МОК созовет позже в этом году с участием заинтересованных Национальных олимпийских комитетов других стран, партнеров и спонсоров, чтобы оказать дополнительную помощь.

Как сообщал УНИАН, президент МОК сделал заявление о санкциях против спортсменов из РФ и Беларуси.

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