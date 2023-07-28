Бойфренд Ольги Харлан отреагировал на дисквалификацию украинской фехтовальщицы.

Двухкратный серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию Луиджи Самеле высказался о скандальной дисквалификации украинки Ольги Харлан.

Титулованный итальянский фехтовальщик, который также является бойфрендом украинской спортсменки, заявил о своем разочаровании решением Международной федерации фехтования.

"Я рос мечтателем. Но с годами понял, что мы не живем в сказочном мире. В течение карьеры я увидел и понял больше вещей, чем когда-либо до этого.

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Сегодня мне вперве стыдно быть частью этой системы!

Системы, где высокомерие побеждает честность. Системы, где тот, кто может вам помочь, ждет только вашей неудачи. Почувствовал это не на своей шкуре, а того человека, который мне дорог.

Того человека, который за любовь к этому виду спорта рискнул всем и был предан. В тишине! В самой оглушительной тишине, которую я когда-либо слышал.

Я горжусь тем, что всегда боролся за свои идеалы, и буду продолжать это делать. И я тобой горжусь", - написал Самеле в своем Instagram.

Напомним, Международная федерация фехтования дисквалифицировала Ольгу Харлан за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после матча на чемпионате мира в Италии.

В Федерации фехтования Украины поддержали украинскую спортсменку и сообщили, что готовят апелляцию.

Ранее УНИАН сообщал, что Ольга Харлан впервые прокомментировала свою дисквалификацию.

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