Вадим Гутцайт отметил, что РФ всегда использовала спорт как способ пропаганды.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился своим мнением о справедливости отстранения россиян и белорусов от международных соревнований.

В рамках проекта "Спортивный фронт", который группа 1+1 media запустила совместно с легендарным футболистом Андреем Шевченко, Гутцайт рассказал, что РФ постоянно использует спорт как средство своей пропаганды, поэтому отстранение спортсменов страны-агрессора является необходимым.

"Страна-агрессор всегда использовала спорт как способ пропаганды. Для них важны победы на спортивном фронте, чтобы флаг РФ развевался на международных соревнованиях, а кремлевский режим продолжал рассказывать, какая "мощная" и "сильная" у них страна.

Тезис о том, что все российские и белорусские спортсмены на время войны должны быть отстранены от любых соревнований, вполне справедлив. Когда каждый день на территорию Украины прилетают российские ракеты и снаряды, спортсмены РФ не имеют права выступать на международном уровне, поднимая триколор для дополнительной пропаганды. В условиях полномасштабной войны, развязавшей РФ, это просто недопустимо.

Хочу поблагодарить Международный олимпийский комитет, который в первые дни войны предоставил рекомендацию по отстранению России и ее спортсменов от соревнований всем федерациям по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Нам важно сопротивляться агрессору, который убивает невинных людей и уничтожает спортивную инфраструктуру.

При этом некоторые спортсмены поддерживают полномасштабную войну. Как нормальный человек может поддерживать тысячи смертей ни в чем невинных украинцев?", - сказал Гутцайт.

Вадим Гутцайт также рассказал о потерях украинского спорта во время войны.

"Более 3 000 наших спортсменов и тренеров с оружием в руках защищают Украину и всю Европу, а на волонтерском фронте более 1100 представителей украинского спорта.

К величайшему сожалению, россияне убили 110 украинских спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя и вражеских обстрелов. Есть также раненые, а 22 человека находятся в плену", – заявил Гутцайт.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 148-й день.

Ранее УНИАН сообщал, что российских и беларуских спортсменов отстранили от участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в американском Юджине. Кроме того, в Международном олимпийском комитете (МОК) назвали маловероятным участие РФ и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже.

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