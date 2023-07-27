Член НОК Украины Юрий Сапронов раскритиковал Вадима Гутцайта.

В апреле этого года Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут представители из России или Беларуси. Решение касалось олимпийских, неолимпийских, а также паралимпийских видов спорта.

Запрет был ответом главы Минспорта Вадима Гутцайта на решение Международного олимпийского комитета, который рекомендовал допустить российских и беларуских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Но это было очень поспешное и глупое решение, которое по итогу было отменено самим же Гутцайтом. Накануне Министерство молодежи и спорта Украины выпустило новый указ, который отменяет бойкот соревнований, в которых участвуют спортсмены из РФ и Беларуси.

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На чехарду решений главы Минспорта Украины Вадима Гутцайта отреагировал вице-президент Всеукраинской федерации гольфа и член НОК Юрий Сапронов.

В своем Фейсбуке он опубликовал пост, в котором жестко раскритиковал Гутцайта и его команду. По словам Сапронова, решения главы Минспорта принесли большой ущерб украинскому спорту.

"Помните, в январе 2023 года НОК Украины и Министерство спорта Украины начало "войну" против украинских спортсменов, издавая приказы и указы о запрете выступлений украинцев в международных соревновнованиях, там где участвуют российские и беларуские атлеты?

То есть господин Гутцайт и Ко банили украинских атлетов, вместо того чтобы на каждой международной площадке с начала активной фазы войны показывать миру агрессора и добиваться запрета для РФ и РБ.

Потом кулуарно и публично НОК и Минспорта "грозили" лишить финансирования и отобрать статус национальной украинским федерациям по видам спорта, которые пустят своих атлетов на соревнованиях, где участвуют оркские спортсмены.

И вот, свершилось "чудо". Гуцайт лично подписал приказ об отмене тех позорных указов/приказов, которые наподписывали его заместители", - написал Сапронов.

Также Юрий Сапронов отметил, что из-за запрета Минспорта, как минимум 250 украинских спортсменов были лишены возможность участвовать в соревнованиях и проходить отбор на Олимпиаду-2024.

"Сколько украинских атлетов не поехали на чемпионаты мира по видам спорта за эти 7 месяцев вашей войны с украинскими спортсменами?

В первом приближении - человек 250 по шестнадцати видам спорта лишились возможности соревноваться и проходить отбор на Олимпиаду", - отметил Сапронов.

Ранее министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина может отказаться от бойкота спортивных соревнований, в которых принимают участие спортсмены страны-агрессора и страны-пособника терроризма. Причиной пересмотра решения как раз может стать официальное неприглашение РФ и Беларуси на Олимпийские игры в Париже.

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