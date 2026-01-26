Михаэль Шумахер не прикован к постели: в Daily Mail рассказали о здоровье легенды Формулы-1

Ранее сообщалось, что бывший автогонщик может только лежать.

Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер более 12 лет не появлялся на публике после того, как упал во время катания на лыжах.

В то же время издание Daily Mail, ссылаясь на несколько источников, написало, что бывший автогонщик больше не прикован к постели. Теперь он может сидеть и передвигаться по дому на инвалидной коляске с помощью медработников.

Известно, что ранее СМИ сообщали, что Михаэль якобы может только лежать и общается с другими людьми только глазами. Однако несколько очевидцев заявили, что это не так.

"Нельзя сказать с уверенностью, понимает ли он все, потому что он не может об этом сказать. Есть ощущение, что он осознает часть того, что происходит вокруг, но, вероятно, не все", - отметил источник Daily Mail.

Также в Daily Mail отмечают, что бывшего автогонщика не видели с момента несчастного случая 29 декабря 2013 года. Кроме того, не появлялось никаких фотографий Шумахера в тяжелом состоянии, несмотря на мошеннические попытки бывших сотрудников продать их.

Михаэль Шумахер - последние новости

Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что Михаэль Шумахер якобы появился на публике впервые за 11 лет. Тогда британский таблоид The Mirror сообщил, что легендарный чемпион "Формулы 1" посетил свадьбу дочери.

Однако в Daily Mail опровергли такую информацию.

Кроме того, в 2024 году сообщалось, что легендарный автомобиль Михаэля Шумахера продадут на аукционе за миллионы долларов. Речь идет о Ferrari 248 F1, за который можно будет получить более 15 млн долларов.

Этот автомобиль известен тем, что Шумахеру удалось на нем завоевать пять побед на Гран-при, а также на Гран-при Сан-Марино, чемпионатах Европы, СА, Франции и Германии.

