В 2013 году легендарный гонщик получил тяжелую травму головы, и с тех пор семья прятала его от чрезмерного внимания прессы.

Легендарный чемпион "Формулы 1" Михаэль Шумахер впервые за много лет появился на публике, посетив свадьбу дочери. Об этом пишет британский таблоид The Mirror.

В минувшую субботу на курортном острове Майорка (Испания) замуж вышла 27-летняя Джина-Мария Шумахер. По слухам, Михаэль Шумахер, который уже 11 лет не появляется на публике, тоже был на церемонии.

В 2013 году легендарный гонщик получил тяжелую травму головы во время катания на лыжах в Альпах. Хотя Михаэль выжил, он провел несколько месяцев в медикаментозной коме. В сентябре 2014 года его перевезли в семейный дом на Женевском озере (Швейцария), где о нем заботится его семья и команда медиков.

Видео дня

Все это время Каролина, преданная жена семикратного чемпиона мира, жестко защищала своего мужа от чрезмерного внимания СМИ. Лишь нескольким избранным доверенным друзьям и родственникам разрешали посещать Михаэля, и только несколько человек в семье Шумахера и вне ее знают подробности его состояния и ухода. Широкой общественности о состоянии гонщика почти ничего не известно.

"Но присутствие Михаэля на свадьбе его дочери может сигнализировать об изменении отношения семьи. Хотя раньше его уже доставляли из семейного дома на виллу на Майорке, на этот раз все было по-другому, поскольку он появился перед всеми другими приглашенными на свадьбе", - отмечает The Mirror.

Впрочем, гостей все равно попросили оставить свои мобильные телефоны у дверей, чтобы никто не мог сфотографировать 55-летнего гонщика.

Издание добавляет, что свадьба дочери - вероятно, не последнее семейное событие, на котором может появиться 7-кратный чемпион мира "Формулы 1". 25-летний Мик Шумахер, сын легендарного гонщика, вероятно, планирует жениться в ближайшее время, на что и он, и его подружка уже намекнули в своих соцсетях.

Другие новости из мира "Формулы 1"

Как писал УНИАН, недавно британец Льюис Хэмилтон установил "вечный" рекорд в Формуле-1, оставив Михаэля Шумахера далеко позади. В июле он занял 3-е место на Гран-при Венгрии, что стало его 200-м подиумом за карьеру.

Второе место по количеству подиумов Формулы-1 занимает как раз легендарный Михаэль Шумахер, который прекратил выступать в этом чемпионате еще в 2012 году. За свою карьеру он собрал лишь 155 подиумов.

Среди действующих пилотов Формулы есть только один, кто может теоретически побить этот рекорд, но на это понадобится немало лет.

Вас также могут заинтересовать новости: