Среди действующих пилотов Формулы есть только один, кто может теоретически побить этот рекорд, но на это понадобится немало лет.

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмильтон в минувшее воскресенье установил новый мировой рекорд, который будет трудно побить в ближайшем будущем.

21 июля на автодроме "Хунгароринг" состоялся Гран-при Венгрии, по итогам которого Хэмильтон занял 3-е место. Благодаря этому он стал первым в истории "Формулы-1" пилотом, который за свою карьеру 200 раз поднимался на подиум.

Впрочем, даже до вчерашнего рекорда британский пилот уже был рекордсменом, хоть предыдущие цифры были не такими красивыми, как юбилейные 200. Ведь второе место по количеству подиумов Формулы-1 занимает легендарный Михаэль Шумахер, который прекратил выступать в этом чемпионате еще в 2012 году. За свою карьеру он собрал лишь 155 подиумов.

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Третьим в этом списке рекордсменов является немецкий пилот Себастьян Феттель, который тоже прекратил выступать в "Формуле-1" два года назад. На его счету 122 подиума.

Среди действующих гонщиков потенциально шансы побить рекорд Хэмилтона в каком-то обозримом будущем имеет действующий чемпион мира голландец Макс Ферстапен. Ему всего 26 лет, он выступает за мощную команду Red Bull Racing и пока не планирует покидать Формулу-1. Сейчас у него на счету 107 подиумов, и почти в каждой гонке он финиширует в первой тройке, быстро догоняя легендарных чемпионов предыдущих поколений.

Впрочем стоит заметить, что Хэмильтону понадобилось целых 17 лет непрерывного участия в Формуле-1, чтобы установить свой рекорд. И все это время он выступал за сильные и порой тотально доминирующие команды.

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7 июля Льюис Хэмильтон установил другой рекорд, побить который будет даже труднее, чем количество подиумов за карьеру. На своем домашнем Гран-при Великобритании он одержал победу, которая стала уже 9-й для него на этой трассе. Со значительным отставанием дальше идут чемпионы уже давно минувших эпох - Джим Кларк и Ален Прост, у которых по 5 побед на этой трассе.

Среди действующих пилотов Формулы-1 ближайшим преследователем с всего-навсего 2 победами на этой трассе является испанец Фернандо Алонсо. Но его карьера уже на закате, и он не имеет шансов побить рекорд британца.

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