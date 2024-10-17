Торги за машину будут конфиденциальными.

Автомобиль Ferrari 248 F1 легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера будет выставлен на аукцион RM Sotheby's в этом году. Известно, что за него можно будет получить более 15 млн долларов, пишет Newsweek.

Этот автомобиль известен тем, что на нем ездил семикратный чемпион Формулы-1 во время своего последнего сезона в 2006 году. Ему удалось одержать пять побед на Гран-при, а также на Гран-при Сан-Марино, чемпионатах Европы, СА, Франции и Германии.

"Эти победы были частью решительного стремления Шумахера к восьмому Чемпионату мира - стремление, которое в конце концов завершилось поражением Фернандо Алонсо. Сезон 2006 года отметился ожесточенным соперничеством между немецким и испанским гонщиками, последний из которых выступал за команду Renault и получил подряд два чемпионских титула в 2005 и 2006 годах", - напомнили в материале.

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В издании отметили, что под капотом Ferrari 248 установили мощный 2,4-литровый двигатель V8, который имел около 750 лошадиных сил. Кроме того, авто имело усовершенствованную аэродинамику и электронные системы.

Отмечается, что торги проведет аукционный дом Sotheby's в формате Sealed аукциона. Это будет конфиденциальный процесс торгов, который часто проводят для редких и ценных предметов.

Что известно о Михаэле Шумахере

Немецкий гонщик не появлялся на публике после ужасного инцидента на лыжах в декабре 2013 года, в результате которого он находился в состоянии искусственной комы в течение нескольких месяцев.

После этого события Шумахер выздоравливает дома, однако его семья не предоставляет никакой информации о состоянии здоровья мужчины, чтобы была сохранена его приватность.

В то же время недавно появилась информация о том, что Шумахер присутствовал на свадьбе своей дочери, что стало первым событием, на которое он публично пришел. На свадьбе гостей попросили оставить свои мобильные телефоны у дверей, чтобы никто не мог сфотографировать 55-летнего гонщика.

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