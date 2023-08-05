В общем зачете Украина, согласно прогнозу, должна оказаться в топ-15.

Сборной Украины пророчат 15-е место в медальном зачете по итогам Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже летом следующего года.

Прогноз по количеству медалей сделала компания Gracenote, которая занимается сбором и обработкой статистических данных.

По мнению аналитиков, Украина может завоевать 17 наград: 4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.

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Отметим, что это на 2 награды меньше, чем на Олимпиаде-2020, где у украинской сборной было 6 серебряных, 12 бронзовых и одна золотая медаль.

Победу в медальном зачете на Олимпиаде в Париже прогнозируют сборной США. Ожидается, что американцы выиграют 128 медалей и 43 из них будут золотыми. В топ-5 аналитики видят также Китай, Японию, Францию и Великобританию.

Напомним, что в Токио Украина заняла в общем зачете 44-е место. Это личный антирекорд сборной Украины. Единственную золотую медаль в столице Японии выиграл борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Олимпиада в Париже: детали

Олимпиада в Париже начнется 26 июля 2024 года, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 28 августа.

Как известно, Международный олимпийский комитет не будет приглашать РФ и Беларусь к участию в Олимпиаде-2024.

Член НОК Юрий Сапронов заявлял, что из-за нелепого решения министра спорта Украины Вадима Гутцайта 250 отечественных спортсменов потеряли право добыть лицензию на ОИ-2024.

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