Сборной Украины пророчат 15-е место в медальном зачете по итогам Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже летом следующего года.
Прогноз по количеству медалей сделала компания Gracenote, которая занимается сбором и обработкой статистических данных.
По мнению аналитиков, Украина может завоевать 17 наград: 4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Отметим, что это на 2 награды меньше, чем на Олимпиаде-2020, где у украинской сборной было 6 серебряных, 12 бронзовых и одна золотая медаль.
Победу в медальном зачете на Олимпиаде в Париже прогнозируют сборной США. Ожидается, что американцы выиграют 128 медалей и 43 из них будут золотыми. В топ-5 аналитики видят также Китай, Японию, Францию и Великобританию.
Напомним, что в Токио Украина заняла в общем зачете 44-е место. Это личный антирекорд сборной Украины. Единственную золотую медаль в столице Японии выиграл борец греко-римского стиля Жан Беленюк.
Олимпиада в Париже: детали
Олимпиада в Париже начнется 26 июля 2024 года, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 28 августа.
Как известно, Международный олимпийский комитет не будет приглашать РФ и Беларусь к участию в Олимпиаде-2024.
Член НОК Юрий Сапронов заявлял, что из-за нелепого решения министра спорта Украины Вадима Гутцайта 250 отечественных спортсменов потеряли право добыть лицензию на ОИ-2024.