Марта Костюк разобралась с 15-й ракеткой мира на турнире в Истборне.

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк добыла еще одну победу в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В матче второго круга представительница Украины одолела Барбору Крейчикову из Чехии.

Истборн. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 6:3, 6:4

Добавим, что теннисистки начали матч еще 20 июня, но игра была остановлена ​​из-за темноты при счете 1:1.

В общей сложности встреча длилась 2 часа 30 минут.

Украинка 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3/15 брейк-пойнтов.

Это была вторая встреча спортсменок, украинка снова победила. Для Марты это всего второй выигрыш в матче с теннисисткой из первой двадцатки мирового рейтинга.

В следующем круге Костюк сыграет против победительницы матча Жиль Тайхманн - Герриет Дарт.

Напомним, в первом раунде турнира Марта разобралась с Викторией Голубич - 6:2, 6:1.

Во второй круг турнира WTA 500 в Истборне пробились также Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Призовой фонд турнира составляет $757,9 тысяч.

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