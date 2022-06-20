Леся Цуренко в 1/16 финала сыграет с девятой сеяной Еленой Рыбакиной.

Одна из лучших теннисисток Украины Леся Цуренко одержала победу в очень тяжелом поединке в рамках первого круга травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Украинская теннисистка, которая стартовала в квалификации, обыграла Камилу Осорио из Колумбии.

Поединок продолжался более двух часов. Цуренко реализовала семь из 14 брейкпоинтов, отдав сопернице шесть геймов на своей подаче. В первом сете Цуренко вела 5:3, позволила Осорио сравнять счет, но затем взяла подачу соперницы и закрепила успех на своей подаче.

Во втором сете теннисистки всего по два раза взяли свои подачи, постоянно давая шанс друг другу. В конце концов, пришлось играть тай-брейк, и здесь опыт был на стороне Леси, которая выиграла 7:2.

Истборн. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Камила Осорио (Колумбия) – 7:5, 7:6 (2)

Это была первая встреча теннисисток.

В 1/16 финала Цуренко сыграет с девятой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Напомним, что Цуренко вышла в основную сетку турнира, победив Кимберли Биррелл и Хизер Уотсон в квалификации.

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