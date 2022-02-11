В России нашли свое объяснение положительным допинг-пробам фигуристки Валиевой.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отреагировала на скандал вокруг положительной допинг-пробы 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

В официальном комментарии Матвиенко назвала происками западных спецслужб скандал вокруг российской фигуристки на Олимпийских играх-2022 года в Пекине, сообщает ТАСС.

"Почему история возникла изначально как медийный шум, вброс некоторых западных СМИ, а не как официальное сообщение? Согласитесь, все это по меньшей мере странно. Некоторую ясность, на мой взгляд, внесли последние заявления из-за океана, из которых очевидно, что эту историю привязывают к уже известному "акту Родченкова". Мы помним, кто за ним стоял тогда, и понимаем сейчас, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб - понятно каких.

Я уверена, что наши соответствующие спортивные специалисты, функционеры, юристы приложат максимум усилий для того, чтобы компетентно и убедительно доказать абсурдность звучащих заявлений и отстоять честь российского спорта", – заявила спикер.

Напомним,15-летняя спортсменка Камила Валиева, ставшая чемпионкой в командном турнире, попалась на употреблении запрещенных препаратов.

В допинг-пробе Валиевой был обнаружен триметазидин.

Пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA) выступила с официальным заявлением о ситуации, подтвердив наличие положительной допинг-пробы у российской спортсменки.

Теперь дело Валиевой будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Если вина Валиевой или тренерского штаба ОКР будет доказана, то их могут лишить "золота", которое они завоевали в командных соревнованиях. В настоящее время церемонию награждения поставили на паузу.

Напомним, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине-2022 россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили на аббревиатуру сборная ОКР, то есть сборная олимпийского комитета России.

Камила Валиева: допинг-скандал 15-летней фигуристки