Из-за Камилы Валиевой сборная ОКР рискует потерять золотые медали.

На зимней Олимпиаде в Пекине перенесли церемонию награждения по фигурному катанию. Это связано с тем, что одна из членов сборной олимпийского комитета России сдала положительный допинг-тест.

Портал Inside Тһе Games сообщает, что проблемы с допингом имеет 15-летняя россиянка Камила Валиева.

Пока неизвестно, какой запрещенный препарат обнаружили в крови юной спортсменки. Поскольку Камила еще не достигла 16 лет, то рассмотрение дела осуществляется с привлечением юристов. Валиеву подозревают в возможном нарушении антидопинговых правил. Дело рассматривается в особом режиме и на официальную информацию нужно подождать определенное время.

Отметим, что в командном турнире по фигурному катанию победила сборная олимпийского комитета России, серебро завоевали США, а бронзу - Япония.

За ОКР в командных соревнованиях выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивный дуэт Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный тандем Виктория Синицына - Никита Кацалапов.

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