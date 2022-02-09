На зимней Олимпиаде в Пекине перенесли церемонию награждения по фигурному катанию. Это связано с тем, что одна из членов сборной олимпийского комитета России сдала положительный допинг-тест.
Портал Inside Тһе Games сообщает, что проблемы с допингом имеет 15-летняя россиянка Камила Валиева.
Пока неизвестно, какой запрещенный препарат обнаружили в крови юной спортсменки. Поскольку Камила еще не достигла 16 лет, то рассмотрение дела осуществляется с привлечением юристов. Валиеву подозревают в возможном нарушении антидопинговых правил. Дело рассматривается в особом режиме и на официальную информацию нужно подождать определенное время.
Отметим, что в командном турнире по фигурному катанию победила сборная олимпийского комитета России, серебро завоевали США, а бронзу - Япония.
За ОКР в командных соревнованиях выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивный дуэт Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцевальный тандем Виктория Синицына - Никита Кацалапов.
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Олимпиада-2022: главное
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- Напомним, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине-2022 россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили на аббревиатуру сборная ОКР, то есть сборная олимпийского комитета России.