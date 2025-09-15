Макгрегор заявил, что был "искренним" в своих намерениях участвовать в выборах и был "по-настоящему тронут" оказанной ему "поддержкой и ободрением".

Бывший боец ​​смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии. Об этом сообщает Sky News.

"После тщательного обдумывания и консультаций с семьёй я снимаю свою кандидатуру с этой президентской гонки. Это было непростое решение, но в данный момент оно правильное", - написал он.

Отмечается, что в понедельник он должен был выступить на заседаниях городского совета Дублина и совета графства Килдэр, чтобы попытаться попасть в избирательный бюллетень для голосования на октябрьских выборах. Для этого ему необходимо было, чтобы его кандидатуру выдвинули либо 20 членов ирландского парламента, либо четыре местных органа власти.

Макгрегор заявил, что был "искренним" в своих намерениях участвовать в выборах и был "по-настоящему тронут" оказанной ему "поддержкой и ободрением".

Он заявил, что правила допуска к выборам, содержащиеся в "устаревшей конституции" Ирландии, являются "смирительной рубашкой", препятствующей "проведению подлинно демократических президентских выборов".

По его словам, конституция гарантирует, что выборы были "подстроены, чтобы гарантировать, что в бюллетень могут быть включены только кандидаты, одобренные истеблишментом". Макгрегор добавил:

"Этот дефицит демократии, противоречащий воле ирландского народа, теперь успешно усугубился моим проявлением заинтересованности. Это не конец, а начало моего политического пути. Меня вдохновляет стремление улучшить жизнь, защищать права и служить ирландскому народу самоотверженно и честно. Я продолжу служить своему народу на мировой арене, лоббируя интересы Ирландии в социальном и экономическом плане - в этом нет никаких сомнений. Это марафон. Не спринт!"

Заявления Макгрегор о президентстве

В прошлом году Макгрегор проиграл гражданский иск против женщины, обвинившей его в сексуальном насилии. Ему было предписано выплатить почти 250 000 евро в качестве компенсации ущерба после того, как присяжные Высокого суда Дублина признали его гражданско-правовую ответственность за нападение на Никиту Хэнд в дублинском отеле в 2018 году. В июле трое судей отклонили его апелляцию на это решение.

Макгрегор объявил о своём намерении присоединиться к президентской гонке Ирландии в сентябре прошлого года. Позже вскоре после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, Макгрегор сообщил, что будет баллотироваться в президенты.

