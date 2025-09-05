Выборы в стране назначены на 24 октября.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что баллотируется на пост президента Ирландии. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Instagram.

"Граждане Ирландии, пришло время для реальных перемен! Как президент, я не подпишу ни одного законопроекта, пока он не будет сначала вынесен на рассмотрение народа! Если вы хотите видеть мое имя в бюллетене для выборов президента, призываю вас сегодня же связаться с вашими местными депутатами и попросить их выдвинуть мою кандидатуру", – заявил спортсмен.

По его словам, депутаты "работают больше и делают больше для людей, чем депутаты Ойрехтаса (парламента Ирландии, – ред.)". Он сказал, что последние "раз за разом подводят" Ирландию.

"Если вы являетесь депутатом, который чувствует, что ваше мнение игнорируют, ваши руки связаны, а вашу общину не замечают, то я прошу вас поддержать меня. Выдвиньте мою кандидатуру, и я предоставлю вам платформу и полномочия, чтобы вас действительно услышали", – добавил Макгрегор.

Политические амбиции Конора Макгрегора

О том, что боец видит себя в политике, он говорит уже не впервые. О планах побороться за пост президента он намекал еще в сентябре прошлого года. Тогда он говорил, что изменить систему управления страной и поставить под вопрос полномочия нижней палаты парламента Ирландии.

Несколько месяцев спустя, вскоре после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, Макгрегор сообщил, что будет баллотироваться в президенты. Тогда он позиционировал себя как оппонент Европейского миграционного пакта, который направлен на упрощение процедур пограничного контроля и ускорение предоставления убежища в пределах ЕС.

Отметим, что выборы в Ирландии должны состояться 24 октября.

