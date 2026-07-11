Обидчица Костюк стала победительницей Уимблдона

Благодаря этому успеху она начнёт следующую неделю в топ-10 мирового рейтинга.

Чешская теннисистка Линда Носкова, которая обыграла Марту Костюк, стала победительницей Уимблдона-2026 - в финальном матче 21-летняя теннисистка победила свою соотечественницу Каролину Мухову. Об этом сообщает "Суспильне спорт".

В начале первого сета Носкова активнее начала поединок, вырвавшись вперед со счётом 4:1. Мухова попыталась сократить отставание, но смогла отыграть лишь один гейм, а сет завершился победой Носковой со счётом 6:2.

Затем во втором сете теннисистки начали с обмена геймами до счёта 2:2. После этого Носкова захватила инициативу в матче, доведя преимущество до счёта 5:2.

Видео дня

При этом в восьмом гейме она трижды выходила на матч-пойнт, но Мухова не позволила сопернице их реализовать, отвоевав победу в партии. Эта победа позволила Муховой начать свою серию, в которой она вырвала победу в партии со счётом 7:5.

Решающий сет Носкова начала с рывка из трёх выигранных геймов. Мухова прервала серию соперницы, но пятый гейм также остался в активе 21-летней теннисистки. После этого теннисистки продолжили обмен геймами, который завершился победой Носковой со счётом 6:3.

Уимблдон-2026. Финал (женщины)

Каролина Мухова (Чехия, 10) - Линда Носкова (Чехия, 9) 1:2 (2:6, 7:5, 3:6)

Стоит отметить, что Мухова вышла в финал Уимблдона этого года благодаря победе над седьмой ракеткой мирового рейтинга Коко Гофф. В то время как Носкова в полуфинале одолела украинку Марту Костюк.

За всё время Мухова и Носкова лишь однажды встречались в очных противостояниях: в прошлом году они сыграли в 1/16 финала US Open, где победу в трёх сетах одержала более опытная Мухова.

Новости спорта

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин заявил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста. После ухода из чешского "Артис Брно" 30-летний Беседин решил не искать новый клуб.

Вас также могут заинтересовать новости: