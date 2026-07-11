Экс-звезда 'Динамо' Беседин решил завершить карьеру в 30 лет, - СМИ

Беседин является воспитанником харьковского "Металлиста" и киевского "Динамо".

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин заявил, что он решил завершить карьеру профессионального футболиста. Об этом пишет "Футбол 24".

По данным издания, после ухода из чешского "Артис Брно" 30-летний Беседин решил не занимается поиском нового клуба.

Беседин является воспитанником харьковского "Металлиста" и киевского "Динамо". За киевский клуб он играл с 2013 по 2023 год, проведя 143 матча в его составе. За это время футболист забил 35 голов и отдал 13 результативных передач.

Видео дня

Беседин дважды становился чемпионом Украины в составе "Динамо" и один раз выигрывал Кубок Украины. Также он выступал за кипрский клуб "Омония" и казахстанский "Ордабасы".

UEFA выступает против возвращения российских клубов и сборных на международные турниры

Ранее The Guardian писало, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) готов заблокировать возвращение российских команд к международным футбольным соревнованиям после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял со страны дисквалификацию.

UEFA пока не прокомментировала ситуацию, но источники в нескольких национальных ассоциациях заявили, что нет реальных перспектив возвращения российских команд в европейский футбол.

Вас также могут заинтересовать новости: