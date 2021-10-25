Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, призналась, что у нее были предложения выступать за другие страны.
Об этом 20-летняя Магучих рассказала Ютуб-каналу "Бегущий банкир".
- Ты не думала об американском университете?
- Мне предлагали, но я не думала, сразу отказалась. Была проблема в том, чтобы в университет поехать вместе с тренером. Поступлю, например, в Стэнфордский университет, хорошо, а как с тренером? Как я вообще буду заниматься, если у меня основной тренер Татьяна Владимировна Степанова. Я не могу переехать, не вижу себя в какой-то другой стране. Жить, учиться - не вижу вообще. Путешествовать - да, жить - только в Украине. На это время у меня такая точка зрения, я не знаю, что будет через 10-15 лет, - ответила Магучих.
- А тебе предлагали какие-то страны получить гражданство?
- Предлагали переехать, выступать за них, тренеру писали и звонили. Но нет. Германия звала. С Кипра звонили, Америка звала. На самом деле много стран, но когда ты даже не зацикливаешься на этом, предложили и предложили, все, ну куда, - добавила Магучих.
Напомним, что прошлым летом Ярослава попала в скандал из-за фотографии с российской чемпионкой.
Читайте также"Хочется работать у себя в стране": украинская велосипедистка отказалась выступать за Азербайджан
Ярослава Магучих: достижения
- Магучих в 2019 году выиграла серебряную медаль на чемпионате мира на открытом воздухе в прыжках в высоту.
- Ярослава становилась победительницей юниорских чемпионатов мира и Европы, а в 2019 году признавалась лучшей молодой легкоатлеткой мира.
- По итогам 2020 года Магучих вошла в тройку лучших легкоатлеток мира в прыжках в высоту.
- В феврале 2021 года Ярослава установила новый рекорд Украины в прыжках в высоту в помещениях.
В прыжках в высоту на чемпионате Европы-2021 в помещении, который завершился в Польше, чемпионкой Европы стала тоже Магучих. Ей покорилась высота 2,00 метра.