Продолжил показывать свое мнение, что он не признает независимость косоваров.

Текущая третья ракетка мира Новак Джокович удачно стартовал на "Ролан Гаррос", одержав победу в матче 1/64 против американца Александара Ковачевича (ATP 114) со счетом 3:0. Однако самым скандальным оказался именно неигровой момент.

После поединка серб написал на камере "Косово-это сердце Сербии. Прекратите насилие". Эти слова показали на большом экране на стадионе, а также во время трансляции.

Не впервые Джокович отрицает признание Косово, как независимого государства. Еще в 2008 году он публично выступал в защиту территориальной целостности Сербии. С тех пор его взгляды не изменились.

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Таким образом теннисист высказал свою позицию относительно конфликта, градус которого в Косово нарастает с каждым днем. Там местные сербы с акциями протеста выступили против этнических албанцев, которые выиграли выборы и займут чиновничьи должности. Для решения этого спора привлечены даже миротворцы НАТО.

На такие слова Джоковича отреагировал украинский теннисист Александр Долгополов.

"Это уже политика или еще спорт? Хммм... Добро пожаловать в реальность", - написал он в своем Twitter.

Напомним, что Джокович в высказываниях об Украине заявлял, что "поддерживает мир в мире". Однако его отец в январе фотографировался с фанатами, у которых была символика войны России против Украины: в частности флаги РФ и изображение Путина.

Отметим, что победа над Ковачевичем стала для серба 65-й подряд в первом раунде турниров "Большого шлема". Последний раз Джокович проигрывал на этом этапе еще в 2006-м году. Следующим соперником Новака станет венгр Мартон Фучович (ATP 83).

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