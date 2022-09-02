Знаменитые сестры-теннисистки Серена и Винус Уильямс выбыли из парного турнира US Open-2022 уже в первом раунде.
Чешские теннисистки Луция Градецка и Линда Носкова выиграли у американок в двух сетах и вышли во второй раунд.
US Open-2022. Женщины. Пары. Первый раунд
Луция Градецка / Линда Носкова (Чехия) – Серена Уильямс / Винус Уильямс (США) - 7:6 (7:5), 6:4
Соперницы провели на корте 2 часа 10 минут. За это время американки выполнили восемь подач навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету чешского дуэта четыре эйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнтов из шести.
Обзор матча:
В следующем круге Открытого чемпионата США Носкова и Градецкая сыграют с чилийско-словенским дуэтом Алекса Гуарачи/Андрея Клепач, которые в своем матче первого круга обыграли британский дуэт Оливия Николлс/Алисия Барнетт.
US Open-2022: трансляция
Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на каналах Евроспорт и Евроспорт 2, а также на Киевстар ТВ. Также эту и другие игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.
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US Open-2022: главное
- Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.
- Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.
- Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.