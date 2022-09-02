Американские теннисистки на старте турнира уступили представительницам Чехии Линде Носковой и Люцие Градецкой.

Знаменитые сестры-теннисистки Серена и Винус Уильямс выбыли из парного турнира US Open-2022 уже в первом раунде.

Чешские теннисистки Луция Градецка и Линда Носкова выиграли у американок в двух сетах и вышли во второй раунд.

US Open-2022. Женщины. Пары. Первый раунд

Луция Градецка / Линда Носкова (Чехия) – Серена Уильямс / Винус Уильямс (США) - 7:6 (7:5), 6:4

Соперницы провели на корте 2 часа 10 минут. За это время американки выполнили восемь подач навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету чешского дуэта четыре эйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнтов из шести.

Обзор матча:

В следующем круге Открытого чемпионата США Носкова и Градецкая сыграют с чилийско-словенским дуэтом Алекса Гуарачи/Андрея Клепач, которые в своем матче первого круга обыграли британский дуэт Оливия Николлс/Алисия Барнетт.

US Open-2022: трансляция

Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на каналах Евроспорт и Евроспорт 2, а также на Киевстар ТВ. Также эту и другие игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.

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US Open-2022: главное

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.

Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.

Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.

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