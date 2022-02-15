Попавшейся на допинге Валиевой удалось избежать временного отстранения от соревнований на ОИ-2022.

Легендарный в прошлом футболист сборной Англии Гари Линекер в свойственной ему саркастичной манере высказался о скандале с 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой, у которой обнаружили допинг.

"Новая памятка для спортсменов: никогда не лезьте в дедушкину аптечку и не принимайте его сердечные препараты. Я знаю, мы все это делали", – написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU), которые просили отстранить Валиеву от соревнований на время расследования. Данное решение CAS дает возможность Валиевой выступить в личном турнире на Олимпиаде-2022.

По информации представителя МОК, на слушаниях Камила Валиева допустила, что запрещенный препарат попал в ее организм вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Ранее в РФ назвали допинг-скандал вокруг Камилы Валиевой "манипуляциями спецслужб".

Камила Валиева: допинг-скандал 15-летней фигуристки