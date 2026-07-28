'Последний танец': Конор Макгрегор рассказал, когда проведет финальный бой

В июле Макгрегор вернулся в смешанные единоборства после пятилетнего перерыва.

Ирландский боец и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что он собирается провести последний поединок в своей карьере. Такое заявление он сделал на своей странице в Instagram.

"То, что должно было стать избиением поколения, теперь придется перезапустить. IFW 2027. Последний танец", - написал Макгрегор.

Этим постом Ирландец сообщил, что его следующее выступление запланировано на Международную неделю боев UFC в 2027 году.

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Напомним, что в июле Макгрегор вернулся в смешанные единоборства после пятилетнего перерыва на турнире UFC 329. Однако он потерпел досрочное поражение от Макса Холлоуэя на 69-й секунде первого раунда из-за тяжелой травмы колена.

После боя Макгрегор сообщил, что порвал мениск и переднюю крестообразную связку. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что восстановление ирландца займет как минимум год.

Макгрегор передумал баллотироваться на пост президента Ирландии

Напомним, что ранее Конор Макгрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии. Он заявил, что это было непростое решение, но оно правильное.

Макгрегор заверил, что он был "искренним" в своих намерениях участвовать в выборах и был "по-настоящему тронут" оказанной ему "поддержкой и ободрением". По его словам, правила допуска к выборам, содержащиеся в "устаревшей конституции" Ирландии, являются "смирительной рубашкой", препятствующей "проведению подлинно демократических президентских выборов".

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