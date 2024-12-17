Макгрегор заявил, что слухи о бое с Илией Топурией являются ложными.

Бывший чемпион мира UFC Конор Макгрегор может встретиться в боксерском поединке с братом Джейка Пола - Логаном. После этого ирландский боец намерен вернуться в октагон, сообщает The Mirror.

Отмечается, что Макгрегор не дрался уже более трех лет после того, как он сломал ногу в первом раунде боя с Дастином Порье. Изначально планировалось, что ирландец встретится в поединке с Майклом Чендлером летом 2024 года, но бой отменили из-за того, что Макгрегор сломал палец ноги.

Помимо этого в ноябре Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии над 35-летней Никитой Хэнд в отеле в Дублине восемь лет назад. Его обязали выплатеть жертве 200 000 фунтов стерлингов. Из-за этого профессиональная карьера бойца оказалась под угрозой.

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Тем не менее на своей странице в соцсети Макгрегор заявил, что сразится с Логаном Полом.

"Слухи о бое с Топурией ложны. Я в предварительной договоренности с семьей Амбани о встрече с Логаном Полом на выставочном боксерском поединке в Индии. Я согласился. Затем я постараюсь вернуться в Октагон", - написал боец.

В издании напомнили, что в 2021 году Логан Пол встретился в показательном боксерском поединке с Флойдом Мейвезером. Также он дважды дрался с британским инфлюэнсером KSI, проиграв ему во втором поединке.

Кроме того, в 2023 году Логан Пол дрался против бывшего бойца ММА Диллона Дэниса и одержал уверенную победу, подчеркнули в издании. После этого он сосредоточился на своей карьере в профессиональном рестлинге, но совсем недавно объявил об уходе из организации WWE.

"Да ладно, я ушел на пенсию. Я отец, братан", - сказал Логан Пол в своем подкасте.

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