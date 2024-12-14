По словам Усика, он бы занялся многими делами с британским боксером, если бы у них был такой день.

Украинский боксер Александр Усик ответил на вопрос журналиста Sky Sports о том, каким бы был день, если бы нужно было его провести с Тайсоном Фьюри.

По его словам, он бы приятно провел день с британским боксером, если бы у них был совместный выходной.

"Мы бы пошли в паб пить пиво, несколько бокалов. Потом мы бы пошли играть в гольф, дальше - в футбол. А потом немного покатались бы на лошадях", - рассказывал он, улыбаясь.

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Реванш Усик - Фьюри - последние новости

Ранее тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт отметил, что не верит в то, что Тайсон Фьюри одержит победу во время реванша с Александром Усиком, который состоится 21 декабря. По его словам, в этом поединке Фьюри получит еще больше побоев.

Также стало известно, когда и где можно посмотреть легендарный поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Отмечается, что трансляцию будет проводить платформа Megogo. Для этого украинцам нужно приобрести одну из подписок - "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" или "MEGOPACK XL".

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