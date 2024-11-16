Бой длился всего 8 раундов.

В ночь на 16 ноября на арене AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, состоялся бой между легендарным боксером Майком Тайсоном и его противником - Джейком Полом.

Как пишет "Спорт 24", победу одержал именно Джейк Пол. Бой длился всего 8 раундов. Отмечается, что Майк Тайсон вышел на ринг без лишней помпезности, тогда как его соперник выехал туда на машине.

Первые два раунда были более успешными для "Железного Майка", однако уже в третьем - Джейк Пол активизировался и сделал несколько мощных ударов. Тайсон пошатнулся, но смог устоять на ногах.

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В четвертом раунде молодой боксер попал в печень Майка, но в целом ударов было немного - Пол пытался истощить 58-летнего легендарного спортсмена.

Хотя Джейк вел себя более инициативно и активно, было заметно, что ему не хватает навыков. В то же время "Железный Майк" заключительную часть боя преимущественно был в защите и не двигался на ринге.

"Пол мог легко нокаутировать легенду, однако не стал этого делать, вероятно, пожалев. В итоге единогласным решением судей победу одержал именно Джейк Пол - 80-72, 79-73, 79-73", - пишет издание.

Другие новости о Майке Тайсоне

Как ранее сообщал УНИАН, Тайсон намекнул на своего фаворита.

"Послушайте, Усик всех удивил. Я думаю, что Тайсон Фьюри слишком много играл на ринге", - сказал экс-чемпион мира.

Стоит добавить, что последний, кто дрался с Тайсоном, призвал Джейка Пола быть осторожным во время сегодняшнего боя.

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