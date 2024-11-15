Майк Тайсон ударил своего противника, Джейка Пола, по лицу во время финального взвешивания перед поединком, который состоится утром 16 ноября, по киевскому времени. На видео, которое набирает популярность в интернете, видно, что Пол подбирается к сопернику на четвереньках, а потом резко встает перед Тайсоном и получает пощечину.
Сначала трудно найти ответ на вопрос, что именно заставило легендарного боксера перейти к агрессии. Однако с другого ракурса становится понятно — Пол наступит Тайсону на ногу.
Хотя, судя по реакции молодого бойца, пощечина 58-летнего боксера его не задела.
Что известно о поединке Тайсон-Пол
Длительность боя составляет 8 раундов, по 2 минуты каждый. Результат будет зачислен в зачет обоих спортсменов.
Сам поединок можно будет официально посмотреть на стриминговом сервисе Netflix. Для этого понадобится оформить подписку.
Начало шоу запланировано на 03:00 по киевскому времени, 16 ноября. Однако главный бой — между Тайсоном и Полом ожидается не раньше пяти часов утра.
В преддверии боя Тайсон и Пол много выступали в СМИ, и Тайсон неоднократно заявлял, что планирует уничтожить Пола. Один из таких моментов произошел, когда Тайсон смотрел пресс-конференцию с участием соперника, на которой тот заявил, что планирует нокаутировать Тайсона.
"Между мной и Джейком есть принципиальная разница. Он - искусственный убийца. Телевидение и газеты сделали его убийцей. А я - прирожденный убийца", - отметил Тайсон.
Другие новости о Майке Тайсоне
Ранее УНИАН сообщал, что Тайсон намекнул на своего фаворита. "Послушайте, Усик всех удивил. Я думаю, что Тайсон Фьюри слишком много играл на ринге", - сказал экс-чемпион мира.
Кроме того, последний, кто дрался с Тайсоном, призвал Джейка Пола быть осторожным.