Майк Тайсон за одно мгновение стал очень злым, ударив после чего своего соперника.

Майк Тайсон ударил своего противника, Джейка Пола, по лицу во время финального взвешивания перед поединком, который состоится утром 16 ноября, по киевскому времени. На видео, которое набирает популярность в интернете, видно, что Пол подбирается к сопернику на четвереньках, а потом резко встает перед Тайсоном и получает пощечину.

Сначала трудно найти ответ на вопрос, что именно заставило легендарного боксера перейти к агрессии. Однако с другого ракурса становится понятно — Пол наступит Тайсону на ногу.

Хотя, судя по реакции молодого бойца, пощечина 58-летнего боксера его не задела.

Что известно о поединке Тайсон-Пол

Длительность боя составляет 8 раундов, по 2 минуты каждый. Результат будет зачислен в зачет обоих спортсменов.

Сам поединок можно будет официально посмотреть на стриминговом сервисе Netflix. Для этого понадобится оформить подписку.

Начало шоу запланировано на 03:00 по киевскому времени, 16 ноября. Однако главный бой — между Тайсоном и Полом ожидается не раньше пяти часов утра.

В преддверии боя Тайсон и Пол много выступали в СМИ, и Тайсон неоднократно заявлял, что планирует уничтожить Пола. Один из таких моментов произошел, когда Тайсон смотрел пресс-конференцию с участием соперника, на которой тот заявил, что планирует нокаутировать Тайсона.

"Между мной и Джейком есть принципиальная разница. Он - искусственный убийца. Телевидение и газеты сделали его убийцей. А я - прирожденный убийца", - отметил Тайсон.

Другие новости о Майке Тайсоне

Ранее УНИАН сообщал, что Тайсон намекнул на своего фаворита. "Послушайте, Усик всех удивил. Я думаю, что Тайсон Фьюри слишком много играл на ринге", - сказал экс-чемпион мира.

Кроме того, последний, кто дрался с Тайсоном, призвал Джейка Пола быть осторожным.

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