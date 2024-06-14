Известно, что ирландский боец не выступал на ринге с 2021 года.

Бой, который означал возвращение Конора Макгрегора на ринг, был отменен за две недели до того, как он должен был состояться в Лас-Вегасе. Как стало известно, ирландский боец смешанных единоборств получил "травму". Об этом заявил исполнительный директор UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат - УНИАН) Дэйна Уайт, передает Sky News.

В издании уточнили, что больше никаких подробностей не было предоставлено. Такие новости означают, что Конор Макгрегор не сможет принять участие в UFC 303 29 июня, где он должен был драться с Майклом Чендлером.

Известно, что ирландец, который имеет 22 победы и шесть поражений, не выступал в UFC с июля 2021 года, ведь получил перелом ноги в бою с Дастином Пуарье.

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По словам Уайта, в новом "главном бою" чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра будет защищать свой пояс против Иржи Прохазки.

Ранее Дэйна Уайт отмечал, что возвращение Макгрегора было "лишь вопросом времени".

"За кулисами происходят разные вещи, и все дело в выборе времени. Чендлер был готов, но Конор не был готов. Мы говорили об этом на одной из недавних пресс-конференций - у него было много обязательств, с которыми он должен был справиться. Вы не хотите, чтобы он соглашался на бой, когда у него куча обязательств, и он не может тренироваться на 100% для боя", - отметил исполнительный директор UFC.

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