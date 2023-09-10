На 73 году жизни умер вице-президент Федерации биатлона Украины Василий Карленко. Об этом сообщается на странице Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной в Facebook.

Он был выдающимся спортивным деятелем, кандидатом педагогических наук, профессором Национального университета физического воспитания и спорта и заслуженным тренером Украины. В заметке отмечается, что Василий Карленко тяжело болел.

"Василий Павлович всю свою жизнь посвятил служению спорту и развитию украинского биатлона. Был одним из основателей национального олимпийского комитета Украины, почетным членом НОК и председателем комиссии "Зарубежное украинство", - говорится в сообщении.

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Именно во время его работы украинский биатлон добился крупнейшей в своей истории победы - золота женской эстафетной четверки на Олимпийских играх-2014, отмечают в НОК.

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