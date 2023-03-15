Дик Фосбери скончался в возрасте 76 лет.

В возрасте 76 лет ушел из жизни легендарный олимпийский чемпион Дик Фосбери.

Трагическую новость в социальной сети Instagram сообщил его бывший агент Рэй Шульте. Позже эту информацию подтвердили и на страницах Олимпийского комитета США.

Легкоатлету в 2008 году диагностировали лимфому (образование злокачественных опухолей в лимфоцитах). Он долгое время боролся с заболеванием, но в конце концов произошел рецидив.

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"С очень тяжелым сердцем я вынужден сообщить новость о том, что мой давний друг и клиент Дик Фосбери скончался после непродолжительной борьбы с рецидивом лимфомы", - написал Рэй Шульте.

Дик Фосбери является изобретателем техники прыжка в высоту "Фосбери-флоп" - прыжок спиной вперед, который сейчас является стандартом для спортсменов в этой дисциплине.

Фосбери прославился на весь мир в 1968 году, когда в возрасте 19 лет выиграл олимпийское золото по прыжкам в высоту на соревнованиях в Мехико.

В финале Олимпиады-1968, пока большинство спортсменов продолжало выполнять прыжки перебрасыванием, преодолевая планку в положении животом вниз, Фосбери единственный прыгнул спиной к земле. Благодаря этой технике он не только одержал победу на турнире, но установил новый олимпийский рекорд с результатом 2,24 метра.

"Как по мне, "флоп" был естественным стилем выполнения прыжков. Я просто был первым, кто его нашел", - говорил Фосбери.

Примечательно, что уже на следующих Олимпийских играх 70% участников использовали "Фосбери-флоп", а на соревнованиях в 1980-м - 13 из 16 (то есть более 80%).

Сам же Дик Фосбери ушел из большого спорта вскоре после Олимпийских игр 1968 года и сосредоточился на учебе в университете.

Дик Фосбери был президентом Всемирной ассоциации олимпийцев и членом Клуба чемпионов международной миротворческой организации "Мир и спорт", базирующейся в Монако.

В 1981 году Фосбери был включен в Зал легкоатлетической славы США.

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