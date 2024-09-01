Эцио Гамба отметил, что российский диктатор приложил много усилий для развития дзюдо в РФ.

Президент Владимир Путин любит дзюдо "как ребенок Lego". Он приложил немало усилий, чтобы в Российской Федерации заинтересовались этим видом спорта, но вторжение в Украину отбросило перспективы РФ на Олимпиаде 2024.

"Для 71-летнего человека, который не занимается дзюдо профессионально, Путин двигается очень хорошо", - сказал Эцио Гамба, бывший чемпион Италии, в интервью изданию The Times.

Гамба приступил к работе в России, воспроизводя план успеха дзюдо, который он использовал в других странах.

"Речь шла о командной работе. В России все ведущие мастера тренировались в одиночку в своих регионах, поэтому я создал базу примерно для 70 мужчин и 40 женщин", - рассказал тренер.

По его словам, Путин был постоянным посетителем.

"Он всегда уделял внимание этому виду спорта и приезжал к нам тренироваться два раза в год", - отметил Гамба.

Чемпионы России по дзюдо не сдерживались, когда выступали против своего президента, добавил он.

"Те, кто тренировался, с большим энтузиазмом восприняли его присутствие. Вы можете себе представить, какой это был стимул. Не каждый день с тобой рядом президент", - указал Гамба.

Однако для Гамбы Путин был просто еще одним дзюдоистом.

"В дзюдо главное - уважение к сопернику, поэтому, когда он тренировался, он тренировался не как президент России, а как дзюдоист и получал удовольствие от спорта. Он был готов принять падение", - объяснил тренер.

Это касалось и тех случаев, когда Гамба сам выходил один на один с Путиным и показывал ему приемы. По словам Гамбы, Путин был особенно искусен в использовании приема "тай отоси", который заключается в том, что он выводит противника из равновесия и ставит подножку. После этого он садился пить чай с Гамбой и российскими чемпионами.

"Он действительно уделял им внимание, проявлял настоящее любопытство к спорту и знал всех дзюдоистов по именам. Он был как ребенок с Lego", - сказал он.

Путин приложил усилия, чтобы вся Россия заинтересовалась дзюдо. В прошлом году в Сочи открылся огромный шестиэтажный тренировочный центр, в котором в одном помещении разместились 16 татами для дзюдо. Однако к тому времени вторжение в Украину отбросило перспективы олимпийской славы для России. Почетное председательство Путина в Международной федерации дзюдо было приостановлено, а участие России в Олимпийских играх в Париже летом 2024 году было ограничено.

"Нам разрешили принять участие только в 45% квалификационных схваток", - сказал Гамба. "12 человек претендовали на участие, не представляя официально Россию, но Олимпийский комитет им отказал, возможно, потому, что они сфотографировались с Путиным. Я слышал, что в этом замешано ЦРУ. Четыре резервиста были допущены к участию, но они решили не ехать в знак протеста".

Справка УНИАН. Эцио Гамба получил гражданство России от Путина после того, как привел сборную страны по дзюдо к трем золотым медалям на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

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