Таким образом они пытаются избежать санкций от Кабмина.

Украинские спортсмены могут изменить свой путь, которым они будут проходить квалификацию на следующие Олимпийские игры.

Как сообщил народный депутат Жан Беленюк в интервью Kamp-Sport, он считает, что их точно допустят к мировому первенству по борьбе, где они в том числе примут участие в отборе, однако под особыми условиями.

"Я точно думаю, что их допустят к ЧМ по борьбе. Мне кажется, что их под нейтральным флагом будут пытаться допустить к Олимпийским играм. Это решение запланировано на конец июля. С положением дел текущих внутри нашего государства шансов попасть на Олимпиаду у нас нет", - сказал Беленюк.

Видео дня

Также нардеп рассказал и о другом варианте развития событий. Если не удастся квалифицироваться от Европы, то тогда для пути на Олимпиаду-2024 есть альтернативный способ.

"Хотя проговариваются разнообразные алгоритмы наших действий. Предлагается отбираться не от Европы, а от Африканского континента. Я, во-первых, не понимаю, как это можно организовать. Думаю, что представители африканских стран будут против сильной сборной Украины. Такое я слышу, чтобы дать нам возможность отобраться от другого континента, чтобы мы не пересекались на отборочных этапах с россиянами, которые, возможно, там будут присутствовать", - добавил Беленюк.

Напомним, что в апреле сборным Украины запретили соревноваться на международных турнирах, где принимают участие команды Российской Федерации и Беларуси. Соответствующее решение поступило от Министерства молодежи и спорта Украины и касается оно всех представителей официальных делегаций национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта.

Если будут выявлены нарушения, то эти сборные будут лишены статуса национальной.

Однако предусмотрены и исключения. Например, сборная Украины по футболу будет продолжать участвовать в отборе на Евро-2024, несмотря на то, что в этой же квалификации есть представленная Беларусь. Это обусловлено тем, что шансы команды пересечься в очном противостоянии близки к нулю.

Вас также могут заинтересовать новости: