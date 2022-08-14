На чемпионате Европы в Риме Украина выиграла уже пять золотых медалей.

Украинская синхронистка Марта Федина выиграла четвертую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме (Италия).

В финале произвольного соло Марте удалось выполнить программу на 94.6333 балла, что стало лучшим результатом среди всех участниц и превзошло ее финальный результат на чемпионате мира (93.8).

Отметим, что для 20-летней Марты Фединой это первое в карьере европейское золото именно в произвольном соло. Кроме того, эта награда стала знаковой для Украины - это первый триумф нашей страны в истории в этой дисциплине.

Всего на ЧЕ-2022 в Риме Украина выиграла уже пять золотых медалей.

В субботу, 13 августа, украинские спортсменки Владислава и Марина Алексеевы победили в произвольной программе дуэтов.

Артистическое плавание. Произвольное соло

Марта Федина (Украина) - 94,6333 балла

Линда Черрути (Италия) - 92,1000

Василики Александри (Австрия) - 91,8333

Отметим, что для Фединой это уже четвертая золотая медаль в Риме и 13-я в карьере медаль на чемпионатах Европы.

Добавим, что чемпионат Европы проходит в Риме с 11 по 21 августа. Соревнования в артистическом плавании состоятся с 11 по 15 августа.

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