Это золото стало четвертым для украинок на турнире в Риме.

Украинские синхронистки выиграли золото чемпионата Европы по водным видам спорта в произвольной программе дуэтов.

Это золото стало четвертым для украинок на турнире в Риме.

Наши девушки опередили конкуренток из Австрии и Италии. Финальное выступление сестер Марины и Владиславы Алексиевых судьи оценили в 94.7333 балла, что позволило им стать чемпионками Европы.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Артистическое плавание, произвольный дуэт

1. Украина - 94.7333 балла

2. Австрия - 93.0000

3. Италия - 91.7000

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