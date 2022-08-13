Украинские синхронистки выиграли золото чемпионата Европы по водным видам спорта в произвольной программе дуэтов.
Это золото стало четвертым для украинок на турнире в Риме.
Наши девушки опередили конкуренток из Австрии и Италии. Финальное выступление сестер Марины и Владиславы Алексиевых судьи оценили в 94.7333 балла, что позволило им стать чемпионками Европы.
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Артистическое плавание, произвольный дуэт
1. Украина - 94.7333 балла
2. Австрия - 93.0000
3. Италия - 91.7000