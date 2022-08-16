Окончательно решение должно быть подтверждено на очередном конгрессе IBU в Зальцбурге.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение российских и беларуских спортсменов от международных соревнований.

Об этом сообщает пресс-служба организации на своем официальном сайте.

Также исполком рекомендовал конгрессу оставить в силе приостановку членства Союза биатлонистов России (СБР).

Окончательно данное решение должно быть подтверждено на очередном конгрессе в Зальцбурге, который пройдет с 15 по 18 сентября.

Аналогичные меры будут приняты и по отношению к Беларуской федерации биатлона (БФБ).

Напомним, из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и беларуских биатлонистов от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года. В конце марта организация объявила о решении приостановить членство СБР и БФБ.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или беларуских спортсменов на турниры.

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