Марина Бех-Романчук выступает в прыжках в длину / фото instagram.com/marynabekh
Звездная украинская легкоатлетка, участница Олимпиады в Токио Марина Бех-Романчук поделилась с подписчиками соблазнительной фотографией.
В своем профиле в Instagram 26-летняя Марина опубликовала снимок.
"Я люблю зиму, но лишь несколько дней в году, и тогда когда на лыжах. Поэтому хочу обратно в лето или туда где еще до сих пор тепло", - написала спортсменка, которая, напомним, является женой украинского пловца Михаила Романчука.
"Это противозаконно быть такой красивой", - оставил комментарий под постом один из фолловеров.
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Марина Бех-Романчук: достижения
- На чемпионатах мира наивысшим достижением для Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.
- На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).
- Личным рекордом украинки является прыжок на 6,93 м.
- На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.