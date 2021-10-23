Марина Бех-Романчук выставила в сеть жаркий снимок.

Звездная украинская легкоатлетка, участница Олимпиады в Токио Марина Бех-Романчук поделилась с подписчиками соблазнительной фотографией.

В своем профиле в Instagram 26-летняя Марина опубликовала снимок.

"Я люблю зиму, но лишь несколько дней в году, и тогда когда на лыжах. Поэтому хочу обратно в лето или туда где еще до сих пор тепло", - написала спортсменка, которая, напомним, является женой украинского пловца Михаила Романчука.

"Это противозаконно быть такой красивой", - оставил комментарий под постом один из фолловеров.

Марина Бех-Романчук: достижения

На чемпионатах мира наивысшим достижением для Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.

На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).

Личным рекордом украинки является прыжок на 6,93 м.

На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.

Автор: Артем Будрин