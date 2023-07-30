Победу сборной Украины принес чемпионский укол Ольги Харлан.

В воскресенье, 30 июля, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира по фехтованию, в котором женская сборная Украины противостояла США.

Победу в напряженном поединке одержала украинская команда. Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова одолели команду США в один укол - 45:44.

Отметим, что судьбу путевки в полуфинал решил чемпионский укол Ольги Харлан.

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В 1/2 финала ЧМ-2023 по фехтованию женская сборная Украины встретится с командой Франции.

Напомним, в 1/8 финала украинки смогли выбить из розыгрыша команду Италии, которая считалась одной из фавориток турнира.

Добавим, что Ольга Харлан могла и не выступить на командном ЧМ по фехтовании из-за скандальной дисквалификации, которую она получила от Международной федерации фехтования за отказ пожать руку российской спортсменке.

Дисквалификация украинки вызвала большой резонанс. На фоне этого скандала Международный олимпийский комитет предоставил Ольге Харлан автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024, а Международная федерация фехтования (FIE) приостановила дисквалификацию украинской спортсменки на чемпионате мира.

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