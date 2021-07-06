Гран-при Австралии должен был пройти 18–21 ноября в Мельбурне на трассе Гран-при Альберт-Парк.

Организаторы отменили проведение в Австралии этапа чемпионата «Формулы-1» в 2021 году из-за ограничений и логистических проблем, вызванных пандемией коронавируса.

Об этом сообщается на сайте турнира и отмечается, что билеты на мероприятие не поступали в продажу. Организаторы отметили, что глубоко разочарованы тем, что второй год подряд поклонники "Формулы-1" не смогут увидеть, как "лучшие гонщики мира соревнуются на великолепных трассах" Австралии.

Гран-при Австралии должен был пройти 18–21 ноября в Мельбурне на трассе Гран-при Альберт-Парк.

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Сначала этап планировалось провести в марте, однако его перенесли на ноябрь. Таким образом, гонка не состоится второй год подряд. В прошлом году мероприятие также не состоялось из-за пандемии.

Организаторы совместно с руководством «Формулы-1» и правительством штата Виктория продолжат работу над тем, чтобы определить даты проведения этапа в 2022 году.

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Автор: Ирина Погорелая