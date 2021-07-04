Макс Ферстаппен снова победил в Австрии / фото REUTERS
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен вновь стал победителем Гран-при Австрии Формулы-1.
В борьбе за первое место нидерландский гонщик обогнал Вальттери Боттаса и Ландо Норриса. А вот действующий чемпион Льюис Хэмилтон пришел к финишу четвертым.
Всего Хэмилтон в общем зачете отстает на 32 очка от Ферстаппена. Теперь Льюис ждет шанса, чтобы через две недели отыграться на своей домашней трассе. Стоит отметить, что Норрис все гонки нынешнего сезона завершил в призерах - удивительный показатель.
Напомним, что в минувшее воскресенье Макс также финишировал первым на Гран-при Австрии.
Гран-при Австрии. Топ-10
Формула-1: результаты сезона
- После девяти этапов Ферстаппен набрал 182 очка и лидирует в личном зачете. У Хэмилтона - 150 очков. На третьем месте идет Перес (104 очка).
- В Кубке конструкторов у "Ред Булл" - 286 очков, у "Мерседес" - 242 очка. В тройку лучших также входит "Макларен" (141).
- Следующий этап Формулы-1 пройдет 18 июля в Великобритании.
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