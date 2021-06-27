Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вновь финишировал вторым.

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии Формулы-1.

В борьбе за первое место нидерландский гонщик вновь опередил действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона. В тройке также финишировал еще один представитель "Мерседес" Вальттери Боттас. А четвертым стал пилот "Ред Булл" Серхио Перес.

Напомним, что в минувшее воскресенье на соревнованиях во Франции Макс также финишировал первым, а Хэмилтон занял второе место.

Гран-при Австрии. Топ-10

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После восьми этапов Ферстаппен набрал 156 очков и лидирует в личном зачете. У Хэмилтона - 138 очков. На третьем месте идет Перес (96 очков).

В Кубке конструкторов у "Ред Булл" - 252 очка, у "Мерседес" - 212 очков. В тройку лучших также входит "Макларен" (120).

Следующий этап Формулы-1 пройдет 4 июля и его снова будет принимать Австрия.

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Автор: Артем Будрин