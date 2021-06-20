За победу в гонке боролись лидеры сезона.

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции Формулы-1.

В борьбе за первое место нидерландский гонщик, который стартовал с поул-позиции, опередил действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона. Ферстаппен обогнал его на предпоследнем круге.

В тройке финишировал еще один представитель "Ред Булл" Серхио Перес.

Гран-при Франции. Топ-10

Читайте такжеФормула-1: лидеры сезона провалились на Гран-при Азербайджана

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - лидер

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 2,904

3. Серхио Перес (Мексика, "Ред Булл") - 8,811

4. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 14,618

5. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 1.04.032

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Макларен") - 1.15.857

7. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 1.16.596

8. Фернандо Алонсо (Испания, "Альпин") - 1.17.695

9. Себастьян Феттель (Германия, "Астон Мартин") - 1.19.666

10. Ленс Стролл (Канада, "Астон Мартин") - 1.31.946

Формула-1: результаты сезона

После семи этапов Ферстаппен набрал 131 очко и лидирует в личном зачете. У Хэмилтона - 119 очков. На третьем месте идет Перес (84 очка).

В Кубке конструкторов у "Ред Булл" - 215 очков, у "Мерседес" - 178 очков. В тройку лучших также входит "Макларен" (110).

Следующий этап Формулы-1 пройдет 27 июня в Австрии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь