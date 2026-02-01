Гимн для оккупантов: еще одна организация допустила РФ и Беларусь к соревнованиям под флагом

Часть санкций все же оставили в силе.

Спортсмены из страны-агрессора России и ее союзницы Беларуси получили полноценный допуск к соревнованиям по тхэквондо.

Соответствующее решение было принято Всемирной федерацией тхэквондо на заседании, которое прошло под лозунгом "Возрожденные вместе" ("Reborn Together"). На официальном сайте организации сказано, что россиянам и беларусам всех возрастных категорий снова разрешено соревноваться под своими национальными флагами и гимном.

Там отметили, что этот шаг был принят с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета разрешить молодым атлетам из РФ и Беларуси участвовать в Юношеских Олимпийских играх под своими флагами.

Но часть санкций все же остается в силе. На территории Беларуси и страны-оккупанта по-прежнему запрещено организовывать международные спортивные мероприятия. Чиновникам из этих стран аккредитация на соревнования тоже не светит.

Российские спортсмены на международной арене

После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство международных федераций полностью отстранили атлетов РФ и Беларуси от соревнований. Однако впоследствии ограничения смягчили, позволив им выступать под нейтральным флагом и без какой-либо национальной символики.

Сейчас наблюдается еще больший "откат". Постепенно спортивные организации возвращают представителей страны-агрессора и ее союзницы на мировую арену. Не так давно шахматная федерация проголосовала за возвращение национальных символов РФ и Беларуси.

Санкции с России и Беларуси также сняла Международная федерация дзюдо.

Стоит упомянуть о том, что часть российских спортсменов, выступающих на различных соревнованиях, являются действующими военнослужащими РФ. Они получают награды от Кремля и открыто поддерживают агрессию против Украины.

