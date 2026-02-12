У войны есть имена и лица: посол ЕС эмоционально отреагировала на дисквалификацию Гераскевича

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Гераскевича, но допустил к зимней Олимпиаде 20 российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом.

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года.

На странице в соцсети Матернова сообщила, что поступок функционеров МОК ее разозлил и разочаровал. "Помимо того, что я ежедневно смотрю и восхищаюсь тем, как Украина выдерживает массированные российские атаки, цель которых в это время года - ХОЛОДОМОР: уничтожение людей через зиму, холод и темноту, как и многие из вас, я также слежу за Олимпийскими играми в Италии", - отметила Матернова.

Она напомнила, что идея древних Олимпийских игр, зародившихся в Олимпии во времена античной Греции, заключалась в том, чтобы во всем мире было перемирие.

"Это было не только о спорте, но и о политико-религиозном механизме прекращения войн. Похоже, современные государства гораздо больше верят в геополитические интересы. Олимпийское перемирие больше не является обязательным. Не будем углубляться в историю современных Олимпийских игр. Просто вспомним 2014 год, когда Россия напала на Украину во время Олимпиады в Сочи", - подчеркнула посол.

При этом она выразила свое восхищение жестом Владислава Гераскевича.

"Он тренировался в шлеме с изображениями украинских спортсменов и друзей, убитых Россией. Он хотел напомнить миру, что война продолжается и что у нее есть имена и лица", - добавила Матернова.

Впрочем, украинского спортсмена отстранили от Олимпиады.

"Отстранил тот же Олимпийский комитет, который разрешил 20 российским и белорусским спортсменам соревноваться под нейтральным флагом", - отметила Матернова.

Она заявила, что нынешняя Олимпиада точно не остановила РФ, потому что она ежедневно атакует Украину.

"Этой ночью была повреждена еще одна тепловая электростанция. В Киеве еще 2 600 жилых домов остались без отопления - в общей сложности уже 3 700 многоэтажек без тепла. По меньшей мере шесть человек пострадали, среди них - 4-летний ребенок в Днепре", - отметила посол.

Как констатировала Матернова, Гераскевича отстранили, но мир не может закрывать глаза на войну в Украине, потому что люди здесь мерзнут и гибнут.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в сети X сообщил, что дисквалификация Гераскевича необоснованна.

Как считает глава МИД, речь идет не о правилах в отношении снаряжения спортсменов, а "о подавлении голоса государства, подвергающегося нападению".

"Помнить о убитых войной России - это не нарушение, это наш моральный долг. Когда память наказывается - нейтралитет становится соучастием", - подчеркнул Тсахкна.

Не осталась в стороне и премьер Латвии Эвика Силиня. Она также осудила решение МОК по Гераскевичу.

Она написала в Х, что не соглашается с решением МОК по дисквалификации украинца, выступавшего на Олимпиаде в шлеме с изображением украинских спортсменов, погибших из-за войны войны РФ.

"Это противоречит олимпийскому духу и основным ценностям уважения и солидарности. Чествование погибших – это не политическая пропаганда, а акт гуманности", – выразила мнение Силиня.

Дисквалификация Гераскевича на Олимпиаде-2026

Как сообщал УНИАН, Гераскевич намеревался выступать на зимней Олимпиаде в "Шлеме памяти" с целью почтить память украинских спортсменов, убитых Россией во время войны против Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что МОК подорвал собственную репутацию, решив дисквалифицировать Гераскевича. Это решение глава МИД назвал моментом позора, который будут помнить следующие поколения.

