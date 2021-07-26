Игорь Рейзлин подчеркнул, что в поединке за бронзовую медаль ему помог опыт.

Украинский шпажист Игорь Рейзлин прокомментировал завоевание бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмена цитирует "Суспільне".

"Я почти 30 лет занимаюсь фехтованием. Это мои первые Олимпийские игры. Конечно, хотелось выиграть полуфинал, а затем финал. Я очень сильно расстроился после полуфинала. Но удалось переломить себя, взять себя в руки и побороться за бронзу", - сказал Рейзлин.

Он рассказал о том, как складывался поединок за бронзовую медаль против итальянца Андреа Сантарелли:

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"Соперники тоже люди, он вел бой достаточно успешно. Было преимущество в три укола, а потом он остановился, и позволил мне его достать. Но этого соперника я опасался, потому что он, во-первых, серьезных людей побеждал. Заметно, что был его день, что у него, как у нас говорят, горит, поэтому было страшно.

Хорошо, что так сложилось, опять же, он молодой, а я более опытный, поэтому получилось переломить, я там проигрывал укольчик в середине боя. Получилось переломить и выиграть".

"Фехтовал достаточно посредственно и то, что удалось взять медаль - слава Богу. Я перезагружался после полуфинала, пришлось себя ломать, чтобы не расстраиваться, не впадать в отчаяние: "Все, я проиграл и сейчас проиграю, и четвертое место займу". Отец меня настраивал так, что в любом случае выступление хорошее, конечно, медаль хочется, но даже если проиграю - обвинить меня не за что", - также сказал Рейзлин.

Шпажист подчеркнул, что в Токио ему помог опыт:

"Готовил одно действие, чтобы наверняка нанести этот 15 укол. Повзрослел, наверное, потому что раньше эмоции мешали и я на дорожке боролся сам с собой, а не с соперником, повзрослел, поумнел и результат пошел".

Бронзовая медаль Рейзлина: факты

Рейзлин принес Украине вторую медаль на Олимпиаде в Токио после дзюдоистки Дарьи Белодед, которая также выиграла бронзу.

Для 37-летнего Рейзлина это первая в карьере олимпийская медаль.

Это первая в истории Украины медаль Олимпийских игр в мужской шпаге.

Впервые за 17 лет Украина пробилась в полуфинал в мужском фехтовании. В предыдущий раз на Олимпиаде в Афинах в 2004 году украинец Владислав Третьяк добыл бронзу в сабле.

Автор: Антон Дударь