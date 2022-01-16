Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл апелляцию по делу о въезде в Австралию.
Федеральный суд Австралии отклонил прошение сербского теннисиста оценить законность аннулирования визы. Решение об отмене визы принял министр иммиграции Алекс Хоук. Дело рассматривала судебная коллегия из трех человек.
Главный судья Джеймс Оллсоп постановил отклонить ходатайство Джоковича и взыскать с него денежную сумму за судебные издержки. Новаку не удалость получить австралийскую визу, и в ближайшее время он будет депортирован, сообщает The Telegraph.
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Также теперь Новаку на три года закроют въезд в Австралии.
Напомним, Джокович подал апелляцию на решение министра иммиграции страны Алекса Хоука повторно аннулировать его визу из-за отказа проходить процедуру вакцинации.
Новак Джокович: скандал с въездом в Австралию
- Сербский теннисист публично выступает против вакцинации от ковида. Сначала ему предоставили медицинское исключение (медотвод от вакцинации против COVID-19) и разрешили участвовать на турнире Australian Open-2022 без прививки. Джокович якобы предоставил аргументы, что его нельзя вакцинировать.
- Организаторы турнира Australian Open-2022 хоть и сделали медицинское исключение для Новака, но правительство Австралии выступило против такой "поблажки" и депортировало серба из страны. Однако Джокович подал апелляцию и выиграл австралийский суд. В конце концов министр Алекс Хоук личным решением аннулировал визу.
- Позже Джоковича обвинили в ложных показаниях в анкете для получения визы.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки. Например, теннисистку из России не пустили на Australian Open из-за того, что она вакцинировалась "Спутником V".
- Джокович - действующий и девятикратный победитель Australian Open. Первый в году турнир "Большого шлема" состоится в Мельбурне с 17 по 30 января.