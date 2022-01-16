Сербскому теннисисту на три года закроют въезд в Австралию.

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл апелляцию по делу о въезде в Австралию.

Федеральный суд Австралии отклонил прошение сербского теннисиста оценить законность аннулирования визы. Решение об отмене визы принял министр иммиграции Алекс Хоук. Дело рассматривала судебная коллегия из трех человек.

Главный судья Джеймс Оллсоп постановил отклонить ходатайство Джоковича и взыскать с него денежную сумму за судебные издержки. Новаку не удалость получить австралийскую визу, и в ближайшее время он будет депортирован, сообщает The Telegraph.

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Также теперь Новаку на три года закроют въезд в Австралии.

Напомним, Джокович подал апелляцию на решение министра иммиграции страны Алекса Хоука повторно аннулировать его визу из-за отказа проходить процедуру вакцинации.

Новак Джокович: скандал с въездом в Австралию