ФТУ отреагировала на приказ Министерства молодежи и спорта Украины.

Федерация тенниса Украины (ФТУ) не станет отправлять официальные делегации на соревнования, в которых будут принимать участие представители РФ и Беларуси.

Как говорится в пресс-релизе организации, ФТУ с уважением относится к решению Министерства молодежи и спорта Украины и готова его выполнять.

"Федерация тенниса Украины уважает позицию Кабинета Министров Украины по осуществлению мероприятий по отстранению спортсменов, тренеров, других представителей РФ и РБ от участия в международных спортивных соревнованиях и усиление мер по недопущению пропаганды военной агрессии России против Украины в среде спортивного сообщества.

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Федерация тенниса Украины согласно приказу Министерства молодежи и спорта №2031 от 12.04.2023 не будет отправлять официальные делегации на соревнования, где принимают участие представители Российской Федерации и Республики Беларусь.

Федерация тенниса Украины планирует отправлять официальные делегации только на матчи Кубка Дэвиса, Кубка Билли Джин Кинг, Зимние и Летние командные Кубки Европы, Европейское индивидуальное первенство.

Сейчас в этих соревнованиях не планируется участие представителей РФ и РБ. Если ситуация изменится, и представители стран-агрессоров будут допущены к соревнованиям, выезды официальных делегаций Федерации тенниса Украины на эти соревнования будут отменены", - говорится в заявлении на сайте Федерации тенниса Украины.

Напомним, Министерство молодежи и спорта Украины запретило национальным сборным Украины принимать участие в международных соревнованиях, на которых будут выступать спортсмены из России или Беларуси.

Это решение было принято после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал вернуть российских и беларуских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.

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