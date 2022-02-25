Rugby Europe глубоко обеспокоена безопасностью регбийного сообщества в Украине.

Европейская федерация регби объявила о приостановке своей деятельности в России и не будет заниматься организацией матчей на территории этой странны из-за вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Rugby Europe разделяет серьезную озабоченность международного сообщества складывающейся в Европе ситуацией с безопасностью и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России в Украину.

Rugby Europe глубоко обеспокоена безопасностью регбийного сообщества в Украине и внимательно следит за ситуацией.

Как руководящий орган европейского регби, Rugby Europe действует в соответствии с европейскими ценностями мира, уважения и прав человека в духе Олимпийской хартии. Rugby Europe приняла решение немедленно приостановить организацию турниров и матчей по регби на территории России до дальнейшего уведомления. Это касается любой возрастной и гендерной категории, национальных или клубных команд. Дальнейшие решения будут приниматься Советом директоров Rugby Europe по согласованию с World Rugby", - говорится в заявлении.

Напомним, 25 февраля, Международный Олимпийский комитет (МОК) призвал все спортивные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Беларуси.

В тот же день английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заявил, что разрывает спонсорский контракт с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Кроме того, УЕФА принял решение лишить Россию права принимать финал Лиги чемпионов, а руководство Формулы-1 отменило этап Гран при Сочи.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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