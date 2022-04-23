Московит Андрей Рублев остался недоволен решением организаторов Wimbledon-2022 отстранить от турнира российских и белорусских игроков.

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов, который сейчас защищает Киев в территориальной обороне, обвинил российского теннисиста Андрея Рублева во лжи.

24-летний московит остался недоволен решением организаторов Wimbledon-2022 отстранить от турнира российских и белорусских игроков. Россиянин заявил, что "не понимает, что происходит, ведь ничего не знает и не читает новостей о войне".

Вместо дисквалификации Рублев предложил организаторам соревнований допустить игроков из Беларуси и РФ к турниру, а те заработанные призовые перечислят в помощь пострадавшим от войны.

Долгополов считает слова Рублева лицемерием и ложью.

"Это заявление Рублева - идеальный пример, почему правильно сделали, что отстранили россиян и белорусов от соревнований. Именно то, что делает президент РФ и их пропаганда каждый день - ложь. "Я ничего не знаю, я не читаю новости, я не слежу за событиями, я не имею образования", - ложь. Рублев играл в парном разряде с украинцем за 10 дней до начала войны, он имеет прямой контакт с любым украинским игроком на турнирах. Он точно знает, что происходит, учитывая, что он написал "No war" на камере в первые дни этой войны. Мы не совсем поняли, означает ли это капитуляцию Украины, поэтому надеялись, что он объяснит, но, конечно, он этого не сделал.

Андрей, хочешь знать, что происходит? Загугли одно единственное слово: "Буча". Или, я уверен, что у тебя есть мои контакты, смело спрашивай, я тебе покажу сам. Ваша страна проводит геноцид в Украине, о чем говорили лидеры США и Канады, а Латвия уже официально признала его.

Поэтому, утверждая, что он ничего не знает, что он слеп и неграмотен, он продолжает объяснять, почему это не поможет. Рассказывает о дискриминации и демократии. Подождите, секундочку, мы думали, что ты невежественный и не разбираешься в политике, а говоришь такие умные слова?

Если ты ничего не знаешь и не следишь, почему ты готов пожертвовать свои призовые? Каким семьям и детям ты хочешь помочь? Семьям русских солдат? Я уверен, что они страдают. Будь более точным и говори правду.

Хочешь быть первым из спорта, кто пожертвует денег? Роджер Федерер пожертвовал 500 тысяч долларов, а Виннипег, Премьер-Лига, мадридский Реал и NASCAR - по миллиону долларов, Бекхэм дал миллион фунтов, и этот список можно продолжать до бесконечности.

Поэтому, пожалуйста, лучше просто ничего не говорить, чем пытаться врать, как это делает ваше правительство, лишь для того, чтобы сохранить свою привычную жизнь. Потому что здесь ваша страна массово насилует детей и женщин, стреляет в затылки связанных людей и ведет себя как варвар.

К сожалению, твоя речь полна лицемерия и лжи. ATP и WTA не должны освещать такое поведение. Если русские и белорусы хотят говорить, то говорите правду, а не ложь. Спасибо всему миру за поддержку. Обнимаю из Киева, Украина", - написал Долгополов в своем Twitter.

Wimbledon: главное