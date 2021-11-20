Украинская спортсменка отдыхает после сезона ОАЭ.

Украинская теннисистка Леся Цуренко проводит свободное от выступлений на корте время и наслаждается заслуженным отдыхом.

32-летняя спортсменка проводит отпуск в Дубае. Снимок в бикини с местного пляжа украинка опубликовала на своей странице в Instagram.

Менее чем за сутки пост собрал почти 5 тысяч отметок "Нравится" и более 200 комментариев.

Читайте такжеСекс-символ украинского спорта стала главной героиней нового клипа группы "Антитела" (видео)Поклонники Леси Цуренко под постом сделали много комплиментов именитой теннисистке, отметив, что она находится в хорошей форме. Некоторые из комментариев фанатов: "Богиня", "Тут Леся как фотомодель, не скажешь, что профессиональная теннисистка", "Ягодицы в тонусе", "Невероятно красивая", "Очаровательная" и много других.

Напомним, Леся Цуренко завершила сезон проиграв Алисон ван Эйтванк из Бельгии в рамках второго круга турнира в Линце.

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Автор: Владимир Медяник