Елена Кравацкая выставила в сеть очень пикантный снимок.

Известная украинская саблистка Елена Кравацкая поделилась с подписчиками эротической фотографией.

29-летняя фехтовальщица, выигрывавшая серебряную медаль Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015 в командной сабле, показала жаркий кадр в своем Instagram.

"Ты находишься там, где твои мысли. Убедись, что твои мысли там, где ты хочешь быть. И это действительно так, мои мысли находятся там, где я хочу быть. Люблю жизнь и все, чем занимаюсь!", - оригинально подписала снимок Елена.

Раньше Кравацкая также удивляла красивыми фото.

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Автор: Артем Будрин