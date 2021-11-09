Очаровательная украинская волейболистка Елена Рудык, которая защищает цвета "Волынь-Университет-ОДЮСШ", поделилась с поклонниками новым снимком.
Известная спортсменка опубликовала соблазнительное фото в своем Инстаграме, на котором она позирует в джинсах и черном топе.
В подписи к посту волейболистка призвала своих поклонников искать позитив в любой жизненной ситуации.
"Приучите себя мыслить положительно. Приучите себя видеть хорошее в любой ситуации и смотреть на каждое событие с лучшей стороны", — подписала пост Рудык.
Читайте такжеИзвестная украинская спортсменка показала аппетитные формы во время тренировки (фото)Стоит отметить, что фото понравилось фанатам спортсменки и довольно быстро собрало сотни лайков. Подписчики оставили волейболистке множество комплиментов в комментариях: "Что за богиня", "Красотка", "Огонь" и много других.
Ранее сообщалось, что участница Олимпиады в Токио и многократная чемпионка Украины Марина Бех-Романчук восхитила поклонников пикантным фото.
Результаты "Волынь-Университет-ОДЮСШ" в сезоне:
- В последней игре чемпионата Украины по волейболу команда Елены Рудык взяла верх над "Тернополем" (0:3).
- "Волынь" за 5 сыгранных туров сумела заработать 10 баллов и идет на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата украинского первенства.
- В плей-офф женской Суперлиги после регулярного сезона выйдут шесть лучших команд.