Елена Рудык поделилась с поклонниками новым снимком.

Очаровательная украинская волейболистка Елена Рудык, которая защищает цвета "Волынь-Университет-ОДЮСШ", поделилась с поклонниками новым снимком.

Известная спортсменка опубликовала соблазнительное фото в своем Инстаграме, на котором она позирует в джинсах и черном топе.

В подписи к посту волейболистка призвала своих поклонников искать позитив в любой жизненной ситуации.

"Приучите себя мыслить положительно. Приучите себя видеть хорошее в любой ситуации и смотреть на каждое событие с лучшей стороны", — подписала пост Рудык.

Читайте такжеИзвестная украинская спортсменка показала аппетитные формы во время тренировки (фото)Стоит отметить, что фото понравилось фанатам спортсменки и довольно быстро собрало сотни лайков. Подписчики оставили волейболистке множество комплиментов в комментариях: "Что за богиня", "Красотка", "Огонь" и много других.

Ранее сообщалось, что участница Олимпиады в Токио и многократная чемпионка Украины Марина Бех-Романчук восхитила поклонников пикантным фото.

Результаты "Волынь-Университет-ОДЮСШ" в сезоне:

В последней игре чемпионата Украины по волейболу команда Елены Рудык взяла верх над "Тернополем" (0:3).

"Волынь" за 5 сыгранных туров сумела заработать 10 баллов и идет на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата украинского первенства.

В плей-офф женской Суперлиги после регулярного сезона выйдут шесть лучших команд.

Автор: Владимир Медяник